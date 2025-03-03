По словам создателей, он полностью превосходит кремниевые чипы, используемые для обучения больших языковых моделей вроде ChatGPT.

Австралийская компания Cortical Labs, несколько лет назад вырастившая клетки человеческого мозга, играющие в теннис, объявила о коммерческом запуске первого в своем роде биологического компьютера. В его основе тоже лежат искусственно выращенные нейронные клетки, пишет New Atlas.

Компьютер CL1 объединяет клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием для формирования жидких нейронных сетей. По словам инженеров компании, ИИ на базе CL1 обучается настолько быстро и гибко, что полностью превосходит кремниевые чипсеты, используемые для обучения больших языковых моделей вроде ChatGPT.

Сам компьютер больше напоминает медицинский прибор – он снабжен системой жизнеобеспечения, поддерживающей активность клеток мозга. Клиенты Cortical Labs могут приобрести как сами компьютеры за 35 000 долларов, так и время их работы, подключаясь удаленно.

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Предполагается, что био-компьютеры из мозговых клеток смогут произвести революцию в широком спектре сфер – от разработки лекарств и клинических испытаний до создания автономных систем управления. Первый CL1 запущен в Барселоне, ожидается, что биокомпьютеры будут доступны для широкой публики во второй половине 2025 года.

Об использовании биокомпьютеров для обучения традиционных нейросетей вроде GPT или Google Gemini пока не сообщалось: OpenAI и другие компании предпочитают пользоваться обычными ускорителями.

Ранее стало известно, что школы в Южной Корее будут учить детей по учебникам, написанных ИИ. Интерактивные книги будут поддерживать перевод на разные языки и субтитры, а также смогут оценивать знания учащихся с помощью искусственного интеллекта.

Меж тем руководитель OpenAI Сэм Альтман поделился подробностями о планах по запуску GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в области ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

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