Местность, где проводили эксперимент в 1980-х годах, до сих пор претерпела радикальные изменения.

Научные эксперименты не всегда дают тот результат, которого ожидают ученые. Именно так произошло с одним неблагоразумным на первый взгляд исследованием, которое провели в США 40 лет назад. Но его окончательные последствия оценили только сегодня. Об этом сообщает научный вестник IFL Science.

В 1980 году в штате Вашингтон на западе США произошло извержение вулкана Сент-Геленс. Застывшая лава, пепел и камни накрыли толстым слоем весь ландшафт на многие мили вокруг, уничтожив местные леса и луга. Было понятно, что пройдет много десятилетий или даже столетий, пока ландшафт восстановится до первоначального состояния.

Тогда американские ученые решили воспользоваться случаем и провести маленький эксперимент по влиянию деятельности сусликов на темпы восстановления разрушенной экосистемы. Идея заключалась в том, что суслики будут рыть норы в слое пепла и застывшей лавы, вынося на поверхность плодородную почву под ним, а вместе с ним полезные для экосистемы грибков и бактерий. И это будет способствовать быстрому восстановлению растительности в таких местах.

Видео дня

Итак, через два года после извержения вулкана Сент-Геленс группу сусликов на один день поместили на изолированную территорию на склоне вулкана. Целый день зверьки рылись в пемзе, после чего их отловили и снова забрали.

Через шесть лет после этого там, где поработали суслики, процветали более 40 000 растений, тогда как территория за пределами площадки, в которой рылись животные, оставались по большей части бесплодной. Таким образом исследователи подтвердили свою гипотезу.

Однако через 40 лет после первоначального эксперимента ученые вновь исследовали экспериментальный участок и обнаружили там невероятное наследие. Там, где когда-то порылись суслики, было больше разнообразных бактериальных и грибковых сообществ, чем в уцелевших старых лесах вокруг вулкана.

"В 1980-х годах мы просто тестировали кратковременную реакцию. Кто бы мог предсказать, что вы можете бросить суслика на один день и увидеть остаточный эффект через 40 лет?" - рассказал один из исследователей.

Подробные результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiomes.

Другие новости из мира науки

Как писал УНИАН, исследователи создали нейросеть, которая понимает животных. Создатели модели искусственного интеллекта говорят, что их нейросеть пригодится ветеринарам и фермерам.

Также мы рассказывали о "лягушке из ада", которая охотилась на динозавров. Окаменелые останки этого монстра нашли на Мадагаскаре.

Вас также могут заинтересовать новости: