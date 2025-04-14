Конечно, многотонные мастодонты были ей не по зубам, а вот их детеныши - вполне.

Жизнь на Земле в эпоху динозавров была совсем не похожа на настоящую. С тех пор до нас дошли останки таких существ, которые словно происходят из ада. И это касается не только вымерших плотоядных великанов, как тот же Т-Рекс, но и тех животных, которые сегодня выглядят довольно беззащитными.

Так, десятки миллионов лет назад на территории, которая в будущем станет островом Мадагаскар, жила Beelzebufo ampinga - существо, которое иногда называют "лягушкой из ада". Об этом на страницах Forbes пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Современные лягушки - выдающиеся специалисты по ловле всевозможных насекомых, в чем они полагаются на липкие языки. Но Beelzebufo ampinga сделала эволюционную ставку на мощные челюсти. Этот хищник с головой более 15 см в ширину имел силу укуса до 2200 ньютонов, что равно силе челюсти современных волков и самок тигра.

Видео дня

Имея общий размер примерно как мяч для регби и вес в 4,5 кг, Beelzebufo ampinga был значительно более грозным, чем его современные родственники. Окаменелые кости лягушки, найденные на северо-западе Мадагаскара и датированные примерно 70-66 миллионами лет назад, рисуют картину животного с чрезвычайно широким, плоским черепом, покрытым костными выступами, и острыми и удивительно многочисленными зубами.

Как пишет Треверс, это был хищник, нападающий из засады на добычу не намного меньших размеров. Вероятно, его жертвами были многочисленные детеныши динозавров, живших в ту эпоху.

И хотя у Beelzebufo ampinga больше нет прямых потомков на Мадагаскаре, его живые родственники все еще бродят по субтропическим лесам и лугам Южной Америки. Рогатые лягушки из рода Ceratophrys - известные как "лягушки Pac-Man" за их разинутые рты - имеют не только эволюционное происхождение, но и тот же зубастый аппетит и агрессивное поведение, отмечает Треверс. Хотя размерами они, конечно, уступают далекому предку.

Другие интересные материалы о диком мире прошлого

Как писал УНИАН, долгое время среди ученых было распространено мнение, что динозавры начали приходить в упадок еще до того, как их существованию окончательно положил конец астероид 66 миллионов лет назад. Однако новое исследование показывает, что до этого апокалиптического события динозавры процветали.

Также мы рассказывали о гигантской собаке, которая доминировала на Американском континенте до того, как там начали править большие кошачьи.

Вас также могут заинтересовать новости: