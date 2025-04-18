Создатели модели искусственного интеллекта говорят, что их творение пригодится ветеринарам и фермерам.

Хотя лошади веками тесно сосуществовали рядом с людьми, они также являются одними из тех животных, которых людям труднее всего понять. Они далеко не такие "разговорчивые", как коты и собаки. Поэтому главным источником информации о мыслях лошадей остается их язык тела, пишет научный вестник Earth.com.

Лошади проявляют дискомфорт через осанку, напряжение или манеру ходьбы. Однако, если вы не являетесь опытным специалистом, эти признаки легко упустить. И здесь на помощь может прийти искусственный интеллект, технологии которого стремительно развиваются.

Команда исследователей из Швеции, используя сочетание машинного обучения и сгенерированных изображений, создала модель искусственного интеллекта, которая может интерпретировать язык тела лошадей в понятную информацию.

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Система, которая называется Dessie, может стать очень полезной для ветеринаров, которым нужно четко понимать, в какой части тела лошадь испытывает боль. Ведь, когда речь не идет о травме, это далеко не очевидно.

Человеческое наблюдение имеет свои ограничения, особенно, когда проблема лошади проявляется только в динамических условиях - во время движения. Чувствуя боль в одной конечности, лошади могут перераспределять вес на другие, несколько менять позу.

Традиционные диагностические средства, такие как рентген или магнитно-резонансная томография также не всегда дают результат. Зато Dessie может уловить признаки проблемы на раннем этапе, помогая людям точнее читать язык тела лошадей.

Отмечается, что эта модель искусственного интеллекта обучена так, чтобы работать с изображениями не очень хорошего качества. Поэтому для анализа движений лошади ей не нужны высококачественные видео или тем более специальные маркеры на теле лошади. Это открывает массу возможностей для сельских ветеринаров и небогатых конезаводчиков.

Элин Хернлунд, доцент SLU и клиницист по ортопедии лошадей, отметила, что модель помогает выявить ранние признаки проблемы со здоровьем животного.

"Лошади мощные, но хрупкие, и они сообщают нам, что они чувствуют, своим языком тела. Наблюдая за их походкой, мы можем увидеть, например, чувствуют ли они боль", - говорит она.

Хотя Dessie создана для лошадей, она не ограничивается ими. Ее архитектура достаточно гибкая, чтобы ее можно перенастроить на анализ движений других копытных, например рогатого скота или даже зебр в зоопарке.

Подробнее о разработке Dessie и полученных результатах можно почитать на сайте Корнельского университета.

Другие интересные новости о технологиях ИИ

Как писал УНИАН, исследователи лаборатории Google DeepMind создали модель искусственного интеллекта, которая позволит общаться с дельфинами. Программа может интерпретировать звуки, которые издают дельфины (щелчки, свист и потрескивание), в понятную человеческую речь. Так же можно генерировать звуки дельфиньей речи в ответ.

Также мы рассказывали, как Google потерпел неудачу, пытаясь создать генератор мемов на базе искусственного интеллекта. Оказалось, что нейросеть не имеет нормального чувства юмора и еще и ограничена чрезмерной цензурой.

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