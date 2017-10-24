Ученые впервые зафиксировали признаки болезни Альцгеймера у диких животных

Международной группе ученых удалось обнаружить в мозге диких дельфинов основные признаки болезни Альцгеймера: амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки. Это стало первым известным случаем обнаружения заболевания у животных, обитающих в дикой природе, передает ZN.UA.

Читайте такжеУченые установили, что дельфины имеют сложные социальные связиВ ходе исследования ученые изучили мозг восьми дельфинов, выброшенных морем на побережье Испании. Животные принадлежали к нескольким разным видам. В мозге животных обнаружили амилоидные бляшки - скопления пептидов, "сложенные" в плоские бета-складки. Также в мозге дельфинов нашли нейрофибриллярные клубки. Эти структуры возникают из избыточно фосфорилированного тау-белка. В здоровом мозге тау-белок регулирует работу клеточных микротрубочек, но избыточно фосфорилированный белок становится нерастворимым и не может выполнять свои функции. Те же проявления связывают и с болезнью Альцгеймера у людей.

Это исследование - лишь первый этап долгой работы. Неизвестно, страдали ли погибшие дикие дельфины нарушениями памяти и неспособностью ориентироваться. Дальнейшие исследования покажут, могут ли подобные изменения мозга приводить к когнитивным нарушениям. Изучить этот вопрос можно, работая с дельфинами, живущими в неволе.