Ученые заявили, что свиньи могут быть такими же умными, как и собаки

Авторы исследования надеются, что их выводы заставят людей переосмыслить отношение к животным, которых традиционно воспринимают только как источник пищи, пишет "Вокруг света".

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"Мы выяснили, что когнитивные способности свиней находятся на таком же уровне, как у собак, шимпанзе, слонов, дельфинов и даже людей", - рассказывает нейробиолог Лори Марино.

Ученые пришли к такому выводу после анализа результатов десятков исследований, проводимых с участием свиней и других животных. Выяснилось, что свиньи имеют превосходную долгосрочную память, навыки расположения предметов в пространстве, могут проходить лабиринты. Также они понимают простой язык символов и умеют распознавать сложные комбинации действий. Словно в доказательство этого, ранее в этом году Николь фон Эберхоф из Берлина записала видео, на котором ее любимая свинья по кличке Мориц совершает удивительные трюки. На деревянной доске животное совмещает фигурки в виде свиньи, покрашенные красным, желтым и синим с соответствующими цветными отверстиями. Свинья делает это без какой-либо посторонней помощи.

Исследователи из Университета Эмори полагают, что любовь свиней к играм и ввязыванию в шуточную борьбу друг с другом аналогична той, что свойственна собакам. Свиньи умеют жить в сложных социальных сообществах, учить друг друга и выстраивать отношения внутри коллектива.

Ранее зоологи из Нидерландов обнаружили, что свиньи склонны к эмпатии.