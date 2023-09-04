По его версии, "вагнеровцы" завершили мятеж, когда в Ростове помолились.

У попов РПЦ появилась своя версия того, почему ЧВК "Вагнер"свернула свой мятеж и покинула Ростов.

В эфире пропагандистского канала " Россия "один из ростовских священников заявил, что главарь" Вагнера " Евгений Пригожин приказал прекратить мятеж после молебена.

"Июньские события мы связываем с покровительством Матери Божией. Я имею в виду 24 июня (день мятежа "Вагнера". После того, как мы отслужили молебен у иконы, через несколько часов некоторые люди начали покидать пределы Ростова, оставив город целым и невредимым. То, что мы достаточно спокойно живем, мы также связываем с покровительством Божией Матери, конечно, рядом с усилиями наших военных", - заявил поп.

Мятеж и гибель Пригожина

В ночь на 24 июня более 5 тысяч участников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж. В частности, устроили "марш на Москву", захватив по пути несколько военных объектов, сбили военный самолет и тому подобное.

Президент Владимир Путин назвал это событие предательством. В 200 километрах от Москвы колонна "вагнеровцев" остановилась и развернулась в другом направлении. Одновременно стало известно, что ЧВК перебазируется в Беларусь.

Через два месяца, 23 августа, в Тверской области упал самолет, в котором среди пассажиров числился Пригожин. В РФ официально подтвердили его гибель.

СМИ писали, что самолет могли взорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона. По сведениям СМИ, похороны Пригожина могут состояться 29 августа.

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