Алина Доротюк рассказала, как ее унижала известная российская ведущая: 'Ты жирная тварь'

Также Алина призналась, что ее пытались переманить российские телеканалы.

Украинская ведущая Алина Доротюк рассказала, что у нее был неприятный инцидент с коллегой из России Машей Малиновской. В интервью Маричке Падалко Доротюк призналась, что ее унижали.

Этот инцидент произошел еще до 2014 года, когда Алина ездила с командировками в Россию и там тоже записывала интервью со знаменитостями.

"Я отписала тысячи интервью с разными людьми. Были и ведущие известные достаточно. Когда я задавала вопрос, она мне говорила: "Посмотри, ты жирная тварь, корова, а я красавица". Это была довольно известная телеведущая, топовая тогда на тот момент в России. Маша Малиновская", - шокировала Доротюк.

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Также Алина призналась, что после начала войны на Донбассе перестала ездить в Россию, однако пропагандистские каналы все же пытались ее переманить. Однако она отказалась ото всех предложений, так как у нее есть четкая позиция - она за Украину.

"Я себе не представляю, что должно случиться, чтобы я там осталась и работала, учитывая, насколько уже была критическая ситуация в конце 2013 года, когда нас сюда возвращали", - добавила Доротюк.

Напомним, Алина Доротюк выходит замуж и рассказала о необычном знакомстве с женихом.

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