В четверг, 8 мая, киевлян ждет сухая, но пасмурная и холодная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +6°...+8°, на почве вероятны заморозки, а днем максимально повысится до +13°. Ожидается пасмурная погода, но без осадков.
Ветер буде дуть с северо-запада, 5-10 м/с. Атмосферное давление останется пониженным - 746 миллиметров ртутного столба.
Погода 8 мая - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +2°, днем +11°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +11°.
В Тернополе 8 мая ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, возможен небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +13°, пасмурно.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +5°...+13°, пасмурно.
В Житомире в четверг ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+15°.
В Одессе 8 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.
В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +15°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, пасмурно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+19°, неболшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +17°, возможен дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, дождь.