Дождей практически не будет, но температура ожидается низкой.

В четверг, 8 мая, в Украине ожидается "сухая пауза". Дожди практически покинут нашу страну, кратковременные осадки вероятны лишь на Прикарпатье, в Донецкой и Луганской областях. На температуре это существенно не отразится. Холоднее всего будет на западе, где температура упадет до +9°...+11°, на остальной территории будет от +12° до +19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +13°.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +2°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +11°.

В Тернополе 8 мая ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, возможен небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +13°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+13°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+15°.

В Одессе 8 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +17°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +15°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +18°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+19°, неболшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +17°, возможен дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +11°, днем +17°, дождь.

8 мая - какой праздник

8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

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