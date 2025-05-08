По состоянию на 11:30 в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" зафиксировано более 50 боестолкновений с российскими оккупантами.

Российские захватчики продолжают осуществлять активные штурмы практически на всех участках фронта. Особенно это ощущается на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, он не будет комментировать политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором Владимиром Путиным.

"Однако, вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", - подчеркнул Волошин.

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В частности, по его словам, штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта.

"Однако большинство боестолкновений с противником было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском", - добавил Волошин.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", - отметил спикер.

"Перемирие" Путина на 9 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин ранее объявил о так называемом трехдневном "перемирии", которое должно было начаться в полночь с 7 на 8 мая. Путин объявил это перемирие с целью празднования 9 мая 80-летия победы Советского Союза во Второй мировой войне.

Также, Москва угрожала Украине, что в случае отказа присоединиться к этому "перемирию", будет "эффективный ответ".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложенное инициатором войны Путиным трехдневное перемирие на 9 мая и настаивает на необходимости полного прекращения огня сроком минимум на 30 дней.

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