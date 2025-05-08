День примирения и памяти Украина отмечает 8 мая вместе с остальными европейскими странами.

В Украине наступает очень важная историческая дата 8 мая - День памяти и примирения, посвященный победе над Третьим Рейхом и его союзниками. Мы вспоминаем подвиг всех борцов с нацизмом, а также чтим военных и гражданских, погибших во время боевых действий во Второй мировой войне.

В 2023 году День памяти и победы в Украине признан официальным торжеством и отмечается наравне с европейскими странами. Мы собрали открытки и пожелания, посвященные памятной дате, чтобы вы могли поделиться с близкими.

Поздравления с Днем памяти и примирения

В День памяти поздравляю всех, причастных к победе во Второй мировой войне. Пусть в Украине скорее выборет долгожданный мир, свободу и независимость, пусть объединятся и будут счастливы все семьи!

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Поздравляю с Днем победы над нацизмом и желаю всем украинцам оставаться сплоченными, едиными, свободолюбивыми, гордиться своей историей. Пусть память о наших предках, которые отстояли мир, живет вечно. Слава Героям!

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Поздравляю с 8 мая - Днем победы и памяти! История доказывает, что украинцев не победить и не сломить - и пусть всегда так будет!

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В День памяти желаю гордиться своей историей, помнить о жертвах Второй мировой войны и поддерживать наших воинов. В эти сложные времена, когда Украина снова переживает войну, нужно сплотиться и помогать армии. Пусть в календаре скоро появится новый День победы!

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В День памяти и победы над нацизмом желаю нам всем вскоре отметить ещё одну великую Победу! Верю, что она скоро наступит и Украина будет свободной и процветающей страной! С праздником!

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