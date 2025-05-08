Исследователи предупредили, что "мы рискуем будущим наших детей".

Дети, которые рождаются сейчас, столкнутся с экстремальными условиями климата, которых человечество еще никогда не видело, при этом больше всего пострадают самые бедные. О таком выводе ученых, опубликованном 7 мая в журнале Nature, сообщило издание Livescience.

В исследовании, посвященном экстремальным климатическим явлениям и их последствиям - тепловым волнам, наводнениям, засухам, лесным пожарам, циклонам, неурожаям, - ученые выяснили, что дети, рожденные в 2020 году, имеют в 2-7 раз более высокие шансы столкнуться с событиями, которые случаются раз в 10 000 лет, чем те, кто родился в 1960 году. И это при условии, если глобальное потепление будет ограничено 2,7°C до 2100 года.

Если же мир будет прогреваться еще быстрее - до 3,5°C к 2100-му, - 92% нынешних 5-летних детей в какой-то момент своей жизни столкнутся со смертельно опасными тепловыми волнами, 29% - с неурожаями, 14% - с наводнениями. Для сравнения: лишь 16% тех, кто родился в 1960 году, пережили экстремальные жары.

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"Если стабилизировать климат на уровне 1,5°C выше доиндустриального уровня, примерно половина молодежи сегодня будет подвержена беспрецедентному количеству тепловых волн в течение жизни. А по сценарию повышения температуры на 3,5°C - более 90% переживут такую реальность", - заявил ведущий автор исследования, ученый Центра климатического моделирования и анализа Канады Люк Грант.

По его словам, такая же картина наблюдается и в отношении других экстремальных климатических явлений, хотя доля пострадавших здесь немного меньше.

Исследователи также отметили, что среди детей сейчас распространена экотревожность. Так, согласно опросу, проведенному по заказу Greenpeace, почти 4 из 5 детей в возрасте до 12 лет беспокоятся из-за изменения климата.

Отмечается, что количественно оценить трудности, которые нанесут будущим поколениям климатические изменения, сложно. Чтобы получить приблизительное представление, авторы исследования проанализировали демографические данные по всему миру, соединив прогнозы по численности населения и продолжительности жизни с климатическими моделями по трем сценариям выбросов.

Это позволило оценить, сколько людей в каждом поколении переживут беспрецедентные климатические явления. Результаты оказались шокирующими: 52% детей, рожденных в 2020 году, испытают чрезмерную жару в течение жизни (по сравнению с 16% в 1960 году) даже при самом оптимистичном потеплении на 1,5°C. Если же температура вырастет до 3,5°C - этот показатель достигнет 92%.

Существенно возрастут и риски неурожаев, пожаров, засух, наводнений, циклонов. Например, в сценарии с повышением температуры на 3,5°C 29% детей, рожденных в 2020 году, столкнутся с беспрецедентными неурожаями, особенно в США, Южной Америке, Субсахарской Африке и Восточной Азии.

Отмечается, что больше всего пострадают социально уязвимые слои населения, особенно дети, рожденные в тропиках. 92% современных пятилетних детей, рожденных в группах с низким уровнем дохода, подвергаются риску в течение всей жизни по сравнению с 79% детей из более богатых семей.

"Жить в беспрецедентных условиях означает, что без изменения климата у человека было бы меньше чем 1 к 10 000 шансов пережить такое количество климатических экстремальных явлений. Это очень строгий порог, который идентифицирует группы, которые столкнутся с климатическими крайностями, которых не было бы без человеческого влияния на климат", - отметил Грант.

Как отметили Розанна Гуалди и Рая Муттарак из Болонского университета, если выбросы парниковых газов продолжатся в том же объеме, глобальное потепление усилится - современные дети будут подвергаться все более частым и суровым климатическим угрозам. По их словам, действия, к которым прибегают сегодня для сокращения выбросов, являются решающими для формирования климатического будущего нынешнего и последующих поколений. Исследователи подчеркнули, что "мы рискуем будущим наших детей".

Другие последствия климатических изменений

Ранее УНИАН рассказывал, что из-за изменений климата Европе грозит грибок-убийца. Речь идет о грибке Аспергиллус (Aspergillus) - тип плесени, который у людей может вызвать проблемы с легкими и дыханием. И из-за изменения климата этот грибок потенциально способен инфицировать миллионы людей в год, поскольку распространяется в более северные страны Европы, Азии и Америки.

Научный сотрудник Манчестерского университета Норман ван Рейн заявил, что из-за роста количества грибковых патогенов мир приближается к "переломному моменту". По его словам, грибковые инфекции ежегодно будут становиться причиной миллионов смертей.

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