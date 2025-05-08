Путин во время встречи с Си Цзиньпином напросился в гости в Китай.

Российский лидер Владимир Путин в Кремле встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Российские СМИ публикуют первые заявления со встречи.

В частности, Путин заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея победы над Японией.

Он также заявил, что отношения двух стран носят "равноправный и взаимовыгодный" характер и что Россия и Китай "развивают связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было".

Он также заявил, что контингент КНР на параде 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных.

В то же время Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Россией будет защищать правду о Второй мировой войне.

"Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй Мировой войны,… решительно отстаивать интересы и права наших государств и всех развивающихся стран", - сказал он.

Си Цзиньпин приехал в Москву

Напомним, Китай примет участие в российском параде ко Дню Победы, который состоится в Москве 9 мая. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет сидеть в первом ряду зрителей вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечают эксперты, война в Украине точно будет на повестке дня во время переговоров между странами. По словам экспертов, Путин захочет обсудить роль Китая как потенциального миротворца в случае прекращения огня.

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