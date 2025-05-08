Автомобиль сбил контактную опору, которая упала на контактную сеть троллейбусов.

В результате дорожно-транспортного происшествия на ул. Юрия Ильенко недалеко от станции метро "Лукьяновская" изменили движение троллейбусов. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"Сегодня, 8 мая, вблизи ст. м. "Лукьяновская" произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил контактную опору. От удара опора упала на контактную сеть троллейбусов", - говорится в сообщении.

В частности, на ул. Юрия Ильенко из-за повреждения контактной сети в результате ДТП троллейбусы курсируют с изменениями.

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В этой связи, временно движение троллейбусов организовано по следующим маршрутам:

№№ 6, 28 курсируют до ст. м. "Почайна";

№№ 16, 18, 31, 33 - до ст. м. "Лукьяновская" с проездом через зал. ст. "Куреневка" и ул;

№№ 19, 35 - по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовскому бульвару до ул.

Вместе с тем, на место происшествия оперативно выехали специалисты КП "Киевпастранс" и других профильных служб для обследования повреждений и необходимых восстановительных работ.

Ситуация на дорогах Киева - что известно

Как сообщал УНИАН, в связи с ремонтом дорожного покрытия в Киеве до 30 июня частично ограничат движение на улице Зои Гайдай, в частности на кольцевых развязках на пересечении с улицей Героев Днепра и с улицей Левка Лукьяненко.

С сегодняшнего дня, с 8 мая, на перекрестке улиц Крещатик и Прорезная сделали наземный пешеходный переход, который будет дублировать подземный переход.

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