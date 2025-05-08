Известный украинский актер развелся с женой

У них есть два сына, с которыми Линартович поддерживает связь.

Звезда фильмов "Тот, кто прошел сквозь огонь", "Толока", "Гетман" и "Осенние воспоминания" Дмитрий Линартович заявил, что развелся с женой.

По его словам, супруга с детьми в начале полномасштабного вторжения уехали за границу в целях безопасности. Разлука сыграла против их отношений. Поэтому они приняли обоюдное решение расстаться.

"Так случилось, что с женой мы развелись, она с сыновьями сейчас живет за океаном. В первый день вторжения отвез их в Богуслав Киевской области. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто – прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Она мне: "Дима, как думаешь?" Говорю: "Что тебе интуиция подсказывает? Женщины хорошо чувствуют". И они поехали в Польшу. Потом – в Италию, затем – снова перебрались. И мы приняли с женой совместное решение, что мы уже не пара", - рассказал Линартович в интервью "Обозревателю".

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Он добавил, что с детьми поддерживает отношения и ждет их возвращения. По словам Дмитрия, сейчас он им помогает финансово и общается с ними.

"Мои сыновья – два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, благодарю, что подарила мне прекрасных детей. Просто что приукрашивать: она – там, я – здесь. Сейчас живу один", - отметил актер.

Напомним, путинист Михаил Галустян разводится с женой спустя 18 лет брака.

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