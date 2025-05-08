1 мая было подписано соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

На сегодня Украина и США имеют четкий механизм распределения доходов с новосозданного Инвестиционного фонда восстановления. Об этом первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила в интервью РБК-Украина.

По словам Свириденко, на момент подписания соглашения США и Украина будут иметь одинаковые доли в Фонде - 50/50. Однако далее можно будет сделать дополнительные взносы, размер которых скажется на выплате доходов.

"Что касается распределения доходов: представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль $2 млрд. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно миллиард долларов помощи, которая была вложена в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена - то есть миллиард возвращается США", - детализировала министр.

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Она добавила, что остаток прибыли (в приведенном примере он составляет еще $1 млрд) будет распределяться между сторонами поровну, то есть 50/50.

Инвестиционный фонд восстановления: что известно

Соглашение об Инвестиционном фонде восстановления США-Украина было подписано 1 мая. Документ предусматривает создание спецфонда, направленного на восстановление нашей страны, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Стороны договорились, что Украина оставит за собой полный контроль за недрами. Таким образом, именно Киев будет определять, где и что будут добывать.

По словам финансового аналитика и специалиста по инвестиционным рынкам Андрея Шевчишина, подписанный вариант соглашения о полезных ископаемых лучше, чем предыдущие версии.

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