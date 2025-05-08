125 самолетов: между Индией и Пакистаном произошел один из крупнейших воздушных боев в истории современной авиации

Более 120 истребителей вели бой более часа, при этом стороны не покидали свое воздушное пространство.

Воздушный бой между пакистанскими и индийскими истребителями, в результате которого якобы были сбиты пять индийских самолетов, стал одним из крупнейших и самых продолжительных в истории современной авиации. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности сообщил CNN.

Всего в воздушном бою участвовали 125 истребителей, а сам он длился более часа. При этом ни индийские, ни пакистанские истребители не покидали свое воздушное пространство.

Самолеты пускали ракеты на расстоянии, которое в некоторых случаях превышало 160 км. Ни одна из сторон не хотела отправлять своих летчиков на вражескую территорию, где риск быть сбитым возрастал в разы.

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Судя по фото, которые выложили в сеть, Воздушные силы Индии потеряли в бою с Пакистаном по меньшей мере один новейший французский истребитель Dassault Rafale.

Самолет имел бортовой номер BS 001 (серийный номер ЕН01). Он был первым одноместным истребителем типа Rafale, который построили для Индии по контракту 2016 года.

На других кадрах можно видеть отработанные стартово-разгонные ступени и носовой обтекатель сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos-A воздушного базирования, носителями которых выступают индийские истребители Су-30МКИ.

Что касается Пакистана, то известно, что он использовал, в частности, истребители J-10C.

Это одна из модификаций самолета Chengdu J-10, который разработала и производит китайская компания Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG). По данным из открытых источников, пакистанцы получили не менее 20 таких машин в новой комплектации.

Индо-пакистанский конфликт - что известно

Напомним, ранее Индия заявила о начале военной операции "Синдор". Она стала ответом на террористическую атаку в долине Байсаран, в результате которой погибли 26 человек.

Индия обвинила Пакистан в поддержке трансграничного терроризма, однако Исламабад отрицал причастность.

Позже власти Пакистана пообещали месть за погибших в результате ударов со стороны Индии, в то время как Соединенные Штаты заявили, что надеются на скорое окончание вооруженного противостояния.

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