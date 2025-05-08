Главный конкурент iPhone 17 Air выйдет в ближайшие недели.

Samsung официально объявила дату презентации тонкого флагмана Galaxy S25 Edge – она пройдет 13 мая в 4 утра по Киеву. Ожидается, что в этот день компания озвучит точные спецификации и стоимость новинки, а в продажу она поступит в июне.

По словам производителя, тонкий корпус – это далеко не все, что предложит Galaxy S25 Edge. Он получит богатый набор фирменных ИИ-функций Galaxy AI и производительность флагманского уровня.

Согласно утечке, толщина корпуса у Galaxy S25 Edge будет составлять всего 5,85 мм, что сделает его самым тонким нескладным смартфоном в истории компании. Для сравнения, у базового Galaxy S25 этот показатель – 7,2 мм, а S25 Ultra – 8,2 мм.

Видео дня

Ради уменьшения толщины Samsung пришлось пойти на пару компромиссов: во-первых, камер будет только две – основная 200-Мп и широкоугольная 14-Мп, во-вторых, емкость аккумулятора составит всего 3900 мАч.

Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus: 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой 1-120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ, корпус с защитой IP68. Ориентировочная стоимость устройства составит от €1200 до €1300.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует сильно жертвовать техническими характеристиками.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

Вас также могут заинтересовать новости: