Российские оккупанты продолжают наступление на ряде направлений.

С полуночи, когда должно было наступить анонсированное россиянами трехдневное перемирие, боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта с разной интенсивностью. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг менее активен на некоторых направлениях, где-то боевых столкновений не было, но россияне продолжают атаки на более горячих направлениях.

"Поэтому говорить о каком-то перемирии не приходится", - подчеркнул Трегубов.

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Он назвал направления, где враг продолжает наступать.

"Были штурмовые действия, если брать от полуночи, когда они якобы объявили о перемирии, на Лиманском, Волчанском направлении, непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении, в Часовом Яру, на Торецком направлении, в городе Торецк и в Щербиновке. На Покровском направлении активно пытались продвигаться. И то же самое на Новопавловском. Поэтому объявленное россиянами перемирие не заметно на фронте, его не заметно и в тылу", - сказал Трегубов.

Перемирие Путина

Как сообщал УНИАН, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие по случаю 80-летия победы в советско-германской войне.

Отмечалось, что оно должно длиться с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Речь шла о том, что на этот период останавливаются все боевые действия.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал объявленное Кремлем трехдневное перемирие очередной попыткой манипуляций. По словам Зеленского, основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней.

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