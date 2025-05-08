В частности, в Россию прибудут двое немецких политиков.

В Москву на 9 мая, приедут пять депутатов Европарламента. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Известно, что среди них – двое немецких политиков. Это депутаты от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. Примечательно, что список приглашенных был заранее подан на утверждение, в частности, в Министерство обороны России.

Кроме того, ожидается визит в РФ еще трех депутатов Европарламента. Их имена не называются, но известно, что это представители Чехии, Кипра и Словакии.

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Отмечается, что Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених после визита в Москву планируют посетить и Украину.

Кто еще едет в Россию на 9 мая

В Кремле на днях заявили, что ожидают на 9 мая представителей 29 стран. В частности – Азербайджана, Китая, Сербии, Беларуси, Словакии, Казахстана, Бразилии, Вьетнама и других стран.

Лидер Китая Си Цзиньпин уже прибыл в Россию. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев поездку в последний момент отменил. Не поедет в Москву и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Интересной выдалась и история вокруг визитов в Россию представителей Сербии и Словакии. Сначала Фицо и Вучич внезапно заболели. После этого самолетам политиков устроили "блокаду": Литва и Латвия запретили заходить в свое воздушное пространство самолету, на борту которого находился президент Сербии. В то же время через свою территорию самолету с Фицо не позволили лететь Польша и Литва.

Впоследствии стало известно, что самолет с президентом Сербии по дороге в Москву сел в Баку. Произошло это "из-за боевых действий между Россией и Украиной". Предположительно, причиной была атака беспилотников на российские регионы, из-за чего закрывали аэропорты в РФ.

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