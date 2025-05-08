По словам Андрея Пышного, такой переход требует качественной подготовки.

Украина начинает рассматривать возможность отказаться от доллара США и, вероятно, теснее привязать свою валюту к евро из-за раскола мировой торговли и растущих связей со странами Европы. Об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, потенциальное вступление в ЕС, "усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли" являются причинами для того, чтобы Национальный банк рассмотрел вопрос о том, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара.

"Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки", - подчеркнул Пышный.

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Он добавил, что операции с долларом США до сих пор продолжают доминировать на всех сегментах валютного рынка, однако доля операций, деноминированных в евро, растет в большинстве сегментов, однако "пока умеренно".

Американский доллар - какая сейчас ситуация с валютой

В Reuters напомнили, что доллар доминирует в международной торговле, а также на него приходится большинство мировых резервов. В частности крупнейшие экономики, среди которых Саудовская Аравия и Гонконг, привязывают свои валюты к доллару.

В то же время при президентстве Дональда Трампа США начали торговую войну, введя, вероятно, самые высокие тарифы за последнее столетие, из-за чего некоторые эксперты поставили под сомнение будущую роль доллара как мировой резервной валюты.

Также в издании подчеркнули, что с момента возвращения Трампа в Белый дом курс доллара снизился более чем на 9% против основных валют, поскольку инвесторы отказываются владеть американскими активами.

Курс доллара в Украине

Как писал УНИАН, ранее появился прогноз, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни. По словам аналитика Алексея Козырева, курс доллара будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,90 грн/долл.

Также стало известно, что в "ПриватБанке" подешевел доллар. По состоянию на 7 мая курс доллара к гривне подешевел на 10 копеек и составил 41,65 гривны за доллар.

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