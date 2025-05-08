Спасатели рекомендуют в держаться от походов в горы.

Несмотря на то, что на календаре уже 8 мая и весна в самом разгаре, Карпаты засыпало снегом.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, на высокогорье в течение минувших суток выпало около 2 см снега.

Отмечается, что на горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена. При этом ветра нет, царит штиль. Температура воздуха составляет минус 2°С.

Видео дня

"Рекомендуем воздержаться от походов на период осложнения погодных условий. Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - предупреждают спасатели.

Погода в Украине

В четверг, 8 мая, в Украине ожидается "сухая пауза". Дожди практически покинут нашу страну, кратковременные осадки вероятны лишь на Прикарпатье, в Донецкой и Луганской областях. Температура на западе упадет до +9°...+11°, на остальной территории будет от +12° до +19°.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

"Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха", - сказала эксперт по погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: