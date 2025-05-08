Поэтому суд проведет заседание в формате видеоконференции.

Украинская актриса Наталка Денисенко и ее супруг Андрей Фединчик не встретились в Богунском районном суде Житомира, где 8 мая должно было состояться судебное заседание по делу их развода.

Как сообщает сайт "Судова влада України", суд рассмотрел ходатайство Денисенко и принял решение провести заседание в формате видеоконференции.

Также сообщается, что заседание по разводу должно было состояться еще 11 марта, но супруги не пришли в суд.

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Развод Денисенко и Фединчика - что известно

Наталка Денисенко подала на развод еще 31 января. Об этом стало известно из судебных реестров. Как известно, Денисенко и Фединчик состояли в браке восемь лет. У них есть общий сын Андрей, которому сейчас семь лет.

Также Наталку "спалили" за поцелуями с другим мужчиной. Сама актриса пока никак не прокомментировала ни развод, ни новые отношения. Фединчик также молчит.

Напомним, Наталка Денисенко закрутила новый роман. Стало известно, что с этим мужчиной актриса неоднократно сотрудничала и он также работает в сфере кино.

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