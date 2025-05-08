По словам эксперта, он может быть эффективным во время ударов по территории РФ.

Один из новейших ударных беспилотников Украины под названием UAC FP-1 может преодолевать расстояние до 1600 километров и имеет боеголовку весом до 113 килограммов, что, скорее всего, делает его мощнее PD-1, который производит компания UkrSpecSystems. Об этом пишет журналист и обозреватель Дэвид Экс для Forbes.

Как отметил эксперт, беспилотник PD-1 имеет дальность полета около 965 километров и имеет, вероятно, более легкую боеголовку.

"Украинско-чешский концерн UAC доработал много мелочей, чтобы увеличить дальность полета и полезную нагрузку FP-1 по сравнению со старыми беспилотниками. Самое большое усовершенствование является наиболее очевидным: FP-1 не имеет шасси. Вместо того, чтобы взлетать на собственных колесах, как это делает PD-1, FP-1 взлетает с угловой рампы с помощью ракеты, установленной на фюзеляже", - рассказал Экс.

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Официально новый беспилотник представили недавно на выставке в Киеве, однако производство началось в прошлом году, а также FP-1 уже успел принять участие в бою.

"Украина может похвастаться целым рядом ударных беспилотников отечественного производства, которые регулярно наносят удары по таким целям, как авиабазы и нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров на территории России. Конечно, самые глубокие удары являются наиболее требовательными, и обычно они приходятся на небольшое количество спортивных самолетов "Аэропракт" А-22, которые украинцы переоборудовали в ударные беспилотники дальнего радиуса действия, заменив человека-пилота на дистанционное и автономное управление", - добавил обозреватель.

В то же время автор материала отмечает, что самолеты А-22, каждый из которых стоит более 80 тысяч долларов, не является эффективным для нанесения Украиной ударов на большие расстояния.

"Они спроектированы как пилотируемые самолеты и имеют объемные кабины. Другими словами, они переделаны для того, что они делают как беспилотники. Это может объяснить, почему дальность полета беспилотника А-22 или подобного спортивного самолета с 220-фунтовой (100-килограммовой - УНИАН) боеголовкой составляет лишь 800 миль (почти 1300 километров - УНИАН)", - отметил Экс.

В свою очередь FP-1, цена которого может составлять более 100 тысяч долларов, должен летать дальше с аналогичной полезной нагрузкой. Это происходит благодаря тому, что разработчики отказались от шасси, которое преимущественно в пилотируемых самолетах составляет до 5% от общего веса. Таким образом если шасси складывается в фюзеляж для максимальной аэродинамической эффективности, то оно занимает и много внутреннего объема.

"Существует еще лучший способ запуска беспилотника: установить его на подвижную тележку, которую он сбрасывает после взлета. Таким образом, он может развить высокую скорость взлета на взлетно-посадочной полосе - и не использовать заднюю ракету - без необходимости таскать за собой тяжелые шасси", - подчеркнул эксперт.

В то же время обозреватель добавил, что такой механизм работает только для многоразовых дронов, если они имеют внутренние парашюты, которые могут раскрыться, чтобы после выполнения задачи вернуться на базу.

"FP-1 - это односторонний ударный беспилотник, который врезается в цель и взрывается; не предполагается, что он вернется домой", - подытожил Экс.

Украинское оружие - последние новости

Как писал УНИАН, Украина готовится открыть экспорт оружия. В то же время, по информации Forbes, пока в разных странах мира Украина не начала активную "маркетинговую политику", государство не будет иметь никакого понимания о том, нужно ли вообще кому-то украинское вооружение.

В свою очередь иностранный аналитик заявил, что украинские дешевые морские дроны совершили историческую революцию. По его словам, такие дроны создают новую модель ведения войны, из которой могут брать уроки союзники.

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