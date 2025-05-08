Келлог заявил, что Украина готова заморозить войну: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента считают важным сигналом то, что в США публично признают неготовность России к миру.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина согласилась на заморозку войны и создание демилитаризованной зоны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это.

Как отметил Подоляк в комментарии "РБК-Украина", проблема заключается не в том, на что соглашается Украина, а в том, что Россия абсолютно не намерена останавливать войну. Теперь этот факт признают в США.

Келлог публично признал, что Россия не желает останавливать войну, что является чрезвычайно важной составляющей. Подоляк отметил, если Запад отвернется от вопроса урегулирования полномасштабной войны, это будет означать добровольное обнуление глобальной репутации. Придется принимать какие-то решения.

Видео дня

"Тогда Китай, например, будет себя вести с политической точки зрения гораздо более, скажем, активнее Надо принуждать Россию, не просить о мире, а именно принуждать. И тогда это другие технологии. И опять же, учитывая психотип господина Трампа, я считаю, что это уже не за горами", - отметил Подоляк.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 6 мая специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинцы готовы "заморозить" войну на тех линиях, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Кроме того, спецпредставитель утверждает, что Украина соглашается на создание 30-километровой демилитаризованной зоны, а именно - на необходимость отвода войск на 15 километров с каждой стороны.

Дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что сценарий замораживания войны не ведет к установлению устойчивого мира, и это является крайне негативным вариантом для Украины, потому что Россия будет выжидать, чтобы напасть снова.

Вас также могут заинтересовать новости: