В частности участники саммита должны избегать провокационных публичных дискуссий относительно решений президента США.

Правительства стран ЕС призывают приостановить принятие любых важных решений, которые связаны с США, среди которых и значительные оборонные инвестиции, пока не будут получены результаты саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Об этом сообщили дипломаты и чиновники для Financial Times.

Кроме того, чиновников НАТО призывают максимально сократить масштабы саммита военного альянса, чтобы минимизировать возможность столкновений с президентом США Дональдом Трампом из-за неопределенности относительно того, что он может сделать во время этого мероприятия.

"Наряду с интенсивными переговорами между ключевыми европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, как успокоить Трампа на встрече 24-25 июня, столицы также призывают Европейскую комиссию избегать антагонизма с Белым домом накануне саммита", - говорится в материале.

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По словам официальных лиц, участники должны избегать провокационных публичных дискуссий относительно торговых мер в ответ на пошлины Трампа, отсрочки решений по оборонным закупкам, а также избегать критики подхода США по Украине и их риторики относительно аннексии Гренландии.

"Перед Гаагой царит большая нервозность, и общая мысль заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы доставить [Трампа] туда, сказать ему то, что он хочет услышать, и вывезти его оттуда без всякой катастрофы", - отметил один высокопоставленный чиновник ЕС для FT.

В то же время высокопоставленный чиновник НАТО добавил:

"Нам нужно разработать надежный план упорядоченного перехода ответственности [от США к Европе]. Это единственный, ключевой приоритет ... превыше всего".

В свою очередь американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что несмотря на то, что Трамп планирует принять участие в саммите, он может отменить его, если не будет достигнута договоренность между другими 31 членами НАТО о том, что они будут тратить больше средств и брать на себя больше обязательств для защиты Европы.

"Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Он (Трамп - УНИАН) не хочет говорить ни о чем другом, а [дополнительные темы] могут подождать", - отметил один европейский дипломат.

Чиновники говорят, что это может привести к тому, что основные политические вопросы, которые обсуждались на предыдущих саммитах, а именно заявка Украины на членство в ЕС, отношения с азиатскими странами-партнерами и вопросы, связанные с изменением климата, резко снизят свою важность.

"Европа должна готовиться к тому, что США умывают руки. Это вполне выполнимая задача. Путь к ней есть... но мы не можем делать вид, что не слышим того, что говорят нам американцы", - подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Политика Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о первом соглашении в торговой войне. По информации СМИ, такое соглашение будет заключено с Великобританией. Журналисты говорят, что такое решение Трампа может быть сигналом о том, что подобные соглашения могут быть близки и с другими странами.

В то же время президент США сделал новое заявление по урегулированию войны в Украине. Он считает, что стороны приближаются к точке, когда надо принимать определенные решения.

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