Представитель ВС ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил, что даже остатки вражеской мины могут натворить большую беду.

Вскоре в Одессе и Одесской области начнут официально открывать определенные пляжи для отдыха, но военные моряки предупреждают, что надо быть максимально осторожными - на побережье может выбрасывать мины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-Морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Местные власти будут открывать для отдыха отдельные локации, которые будут проверять. Однако туристов, скорее всего, будет не меньше чем в предыдущие годы, потому что для внутреннего туризма Одесская область - это единственное место, где можно увидеть море", - сказал спикер.

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Он отметил, что во время пребывания на побережье нужно быть максимально осторожными, потому что в любой момент оккупанты могут нанести удар, или на мель или вообще на сушу выбросит взрывной предмет.

"Следует быть осторожными, потому что, несмотря на то, что локации для отдыха соответствующие службы будут проверять, это не гарантирует, что во время очередного шторма на побережье не выбросит какое-то очередное минное вооружение, или обычную морскую мину. При такой ситуации медлить не стоит", - предупредил Плетенчук.

По его словам, надо сразу покинуть определенный участок побережья и вызвать соответствующие службы потому, что пребывание там крайне опасно.

"Мы присутствовали, например, во время ликвидации только остатков одной из таких бомб, которые сбрасывали россияне, и эффект был впечатляющий, поэтому не следует шутить такими вещами", - подчеркнул военный.

Ситуация в Одесской области

В Одессе и Одесской области этим летом местные власти планируют открыть пляжи вдвое больше, чем в прошлом году - более 40. Глава Одесской ОГА Олег Кипер уже подписал соответствующее распоряжение. По его словам, очень много украинских военных нуждаются в отдыхе, оздоровлении. Кипер уточнил, что сейчас идет соответствующая подготовка, которая предусматривает проверку на безопасность, обязательное наличие укрытия и тому подобное. Он пояснил, что власти заинтересованы в открытии именно проверенных пляжей, потому что люди так или иначе направляются к побережью, подвергая себя опасности.

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