Сейчас можно говорить только о возможности отпуска военных для восстановления.

Глава оборонного комитета Александр Завитневич, говоря о перспективе принятия закона о демобилизации, подчеркнул, что слово демобилизация - априори не используется во время действия военного положения. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

В то же время, по словам нардепа, обсуждается вопрос сроков службы.

"Мы говорим, например, о 6 месяцах отпуска или годовом отпуске, чтобы человек как минимум восстановился. Говорили об обязательности прохождения восстановительной психологической помощи. Это то, что касается хотя бы морально-психологического состояния, не говоря уже, что у людей есть много болезней, болячек, кому-то ранения надо подлечить. И это также просчитывается", - рассказал он.

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По словам Завитневича, сейчас это обсуждается с Министерством обороны и Генеральным штабом.

"Но все зависит от интенсивности боевых действий. Если у нас будет, условно назовем, резерв, например, 10 тысяч человек подготовленных, тогда такую же часть войск можем отправить с фронта. Но это количество должен предоставлять Генеральный штаб, когда он имеет это количество людей. Мы можем говорить о сроках службы, но человека демобилизовать, исключить из учета вообще, - сейчас это невозможно. Мы говорим о какой-то другой вещи", - пояснил нардеп.

По его словам, последние несколько встреч и совещаний обсуждали возможность отпуска военных для восстановления.

"Но при этом Министерство обороны сейчас не понимает, в каком статусе эти военные тогда будут. Ведь хочется, чтобы и платили какие-то средства им. Чтобы человек, когда он в отпуске, например, 3-6 месяцев, какие-то средства получал. Мы же условно держим его на учете. Поэтому там куча разных вариантов. Но это все цифры. То, что первым необходимо решить - как заменить полноценно на фронте часть человеческого капитала. И это также касается средств на содержание", - отметил Завитневич.

Он добавил, что соответствующий законопроект должно подать Министерство обороны.

Возможность демобилизации в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина потеряла бы треть армии, если предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте писало, что в случае принятия Верховной Радой закона о демобилизации, Украина должна была бы одномоментно демобилизовать 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.

Однако в Минобороны думают, как уменьшить напряжение среди военных из-за отсутствия четких сроков службы, не ослабив фронт. В частности, отмечало издание, речь идет о возможности для бойца, который отслужил 36 месяцев, среди которых не менее полутора лет на "боевых", он сможет пройти бесплатную двухмесячную реабилитацию и получить дополнительный месяц отпуска. В целом военные будут отдыхать три месяца.

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