На телах жертв авиакатастрофы и на обшивке самолета найдены следы поражения прямоугольными осколочными элементами, отметили журналисты.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин убит - на обшивке самолета, в котором он находился, после катастрофы нашли следы поражения, которые могут свидетельствовать о том, что это сработала зенитно-ракетная система С-300.

Такие же доказательства работы ЗРК найдены и телах жертв авиакатастрофы, сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника. "...на телах погибших и на обшивке сохранившихся деталей самолета есть следы поражения прямоугольными осколочными элементами, похожими на "работу" С-300", - отмечается в сообщении.

Ранее британская газета Financial Times писала, что самолет с Евгением Пригожиным и его прихвостнями сбила российская система противовоздушной обороны. Также СМИ писали, что на борту самолета или на шасси могла сработать взрывчатка.

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Ликвидирован Евгений Пригожин - новости, которые стоит знать

Вечером 23 августа стало известно, что в России на территории Тверской области потерпел крушение самолет, на борту которого находился главарь ЧВК "Вагнер" и немало его прихвостней. Позже была подтверждена информация, что Пригожин умер.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаила Подоляка, лидер наемников подписал себе "смертный приговор", когда в конце июня в России остановил мятежный марш своих прихвостней на Москву. Подоляк добавил, что российский диктатор Владимир Путин максимально демонстративно привел в исполнение этот приговор.

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