Козловский после многолетнего скандала обратился к Кондратюку прямо со сцены

Наконец конфликт между ними исчерпан.

Украинский певец Виталий Козловский выступил на сцене "Нашогобачення" и спел свой старый хит "Пиноколада" на украинском языке. На сцене артист спародировал самого себя и надел парик с длинными волосами, как он выступал много лет назад.

После исполнения своей песни он публично обратился к своему экс-продюсеру Игорю Кондратюку, с которым много лет судился из-за нарушения авторских прав.

"Наконец-то все мои песни теперь мои. Я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам! И до свидания", - отметил Козловский.

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Отметим, недавно стало известно, что все судебные дела по делу Козловского и Кондратюка наконец закрыты. Игорь Васильевич сказал, что его экс-подопечный выплатил весь долг и теперь старый репертуар принадлежит ему.

После этого Виталий отметил, что вскоре вернется на сцену и продолжит радовать поклонников как старые, так и новыми песнями.

Напомним, ранее жена Виталия Козловского трогательно поздравила мужа с 40-летием. В честь праздника Юлия показала их семейное фото и написала, что всегда и во всем поддержит своего супруга.

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