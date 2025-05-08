Он будет дублировать подземный переход.

В Киеве с сегодняшнего дня можно воспользоваться наземным пешеходным переходом на перекрестке улиц Крещатик и Прорезной.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации. Регулируемый безбарьерный переход обустроили справа от ул. Прорезной возле станции метро "Крещатик". Он дублирует подземный переход через ул. Крещатик.

Для удобства людей с инвалидностью, лиц старшего возраста, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп на переходе понизили бортовой камень, нанесли разметку, установили тактильную плитку.

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Светофорный объект работает в адаптивном режиме: на всех направлениях установлены детекторы транспорта, которые позволяют оптимизировать режимы светофорного регулирования и уменьшить непроизводительные задержки.

Вызов зеленого сигнала для пешеходов осуществляется с помощью сенсорных кнопок в межпиковые часы.

Улица Крещатик в Киеве

В апреле 2017 года на Крещатике организовали наземный переход возле ЦУМа. Сначала он был временным, на период проведения ремонта подземного перехода. Но впоследствии было принято решение оставить и наземный и подземный переходы.

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