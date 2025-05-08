Рассказываем, сколько денег нужно на проживание в Польше.

После начала полномасштабной войны множество украинцев покинули свои дома и выехали за границу. Одним из самых популярных мест стала Польша.

По данным аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, около 85% наших сограждан довольны своей зарплатой в Польше. При этом 70% респондентов даже откладывают часть денег.

Рассмотрим, какая минимальная зарплата в Польше 2025.

Видео дня

Минимальная зарплата в Польше

Постоянный рост доходов в этой стране делает ее очень привлекательной для мигрантов. Минимальная зарплата в Польше в долларах составляет 982,85 (34 тысячи гривень или 3 701 злотый) после вычета 20-процентного налога.

Ожидается, что в июле она вырастет. На руки будут получать минимум 1025,16 доллара (6 938,40 злотых или 35,5 тысячи гривень).

Как пишет Business Insider, самые низкие зарплаты в этой стране у продавцов, водителей грузовых авто, плотников, рабочих, швей и закройщиков. Их доходы до вычета налогов составляют около 5 тысяч злотых (около 4 тысяч на руки).

В то же время среди самых дефицитных профессий - медсестры, врачи, акушерки, врачи, бухгалтеры, военные и сиделки.

В Gremi Personal объяснили, что ежегодно рынок труда теряет больше рабочих рук, чем получает. К тому же выпускники не могут сразу заменить опытных сотрудников со стажем, которые уходят на пенсию.

Однако размер доходов не имеет значения, если не рассматривать их в разрезе ежемесячных расходов.

Какая стоимость жизни в Польше

Сложно точно сказать, сколько денег нужно на 1 месяц жизни в Польше. Люди по-разному питаются, живут в разных городах и квартирах. Даже в пределах одного города аренда жилья в разных районах может отличаться в разы. Все это отражается на количестве потраченных средств.

По данным портала Bankier.pl, который обозревает финансы, скромное жилье до 40 кв. м. в крупных польских городах обойдет:

Варшава - 2 980 злотых;

Гдыня - 2 183 злотых;

Гданьск - 2 496 злотых;

Краков - 2 465 злотых;

Вроцлав - 2 493 злотых;

Щецин - 2 152 злотых;

Люблин - 2 141 злотых;

Познань - 2 080 злотых;

Катовице - 1 892 злотых;

Лодзь - 1 765 злотых;

Быдгощ - 1 747 злотых.

На коммунальные услуги придется потрапить от 500 до 900 злотых. Сюда входят интернет, связь, телевидение, свет, вода, газ и отопление. Но все зависит от потребления, сезона, типа жилье и региона.

Продукты в Польше обойдутся дороже, чем в Украине, но и доходы там выше.

По данным Respekt Personal, на одного взрослого человека потребуется до тысячи злотых, чтоб неплохо питаться. Еще до 400 злотых потребуется на обновление гардероба по сезону.

Кроме того, если захотите время от времени ходить в кино, то на развлечения нужно отложить от 200 до 500 злотых.

В целом при экономной жизни даже минимального дохода в недорогом для проживания городе хватит, чтоб покрыть базовые потребности.

Вас также могут заинтересовать новости: