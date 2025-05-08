Специалист отметил, что на первый взгляд это может показаться мимолетной фразой или вздохом разочарования посреди ссоры.

Отношения не распадаются в одночасье, чаще всего они рушатся под тяжестью мелких ошибок, которые постепенно накапливаются, пока не станут слишком тяжелыми.

Психолог Марк Трэверс назвал одну и ту же первопричину для многих пар: то, что они говорят друг другу в своих спорах. "Я слышал одну фразу, которая появляется в этих разговорах, и она более разрушительна, чем вы думаете", - предупредил специалист, передает CNBC Make It.

Он добавил, что если вы используете эту токсичную фразу, то ваши отношения в опасности. Специалист отметил, что на первый взгляд это может показаться мимолетной фразой или вздохом разочарования посреди ссоры. Но реальное значение этого всегда будет оставаться тем же: "Тебя недостаточно, и кто-то другой - кто угодно - мог бы лучше справится с ролью моего партнера".

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Со временем такое сравнение может привести к непоправимым проблемам неуверенности. Вместо того чтобы чувствовать себя любимым таким, какой он есть, человек начнет сомневаться в своей ценности и постоянно задаваться вопросом, оправдывает ли он ожидания своего партнера.

"Отношения не могут процветать, если мы просим своего партнера быть тем, кем он не является. Счастья можно достичь, только когда мы четко говорим о том, что нам нужно, без стыда или сравнения", - объяснил психолог.

Вот почему, отметил Трэверс, эта фраза сама по себе не является настоящей проблемой, она - это симптом гораздо более глубокой дисфункции: страха открыто высказываться.

Исследования объяснили, почему некоторые партнеры могут не выражать свое разочарование открыто - по крайней мере, поначалу. Согласно исследованию, когда партнер чувствует неуверенность в отношениях или не уверен в реакции партнера, он, скорее всего, будет сдерживаться.

Вместо того чтобы просто сказать прямо: "Я чувствую себя оторванным от мира, когда мы не проводим качественного времени вместе", они отсекают это. Эти моменты только накапливаются со временем, пока не наступает день, когда они необъяснимым образом выпаливают что-то вроде: "Почему ты не можешь быть больше похож на мужа Сары? Он делает так-то".

Не обязательно, что они хотят другого партнера; просто они не чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы прямо озвучить свои потребности. Чем более защищенным и эмоционально близким человек чувствует себя в своих отношениях, тем больше вероятность, что он будет общаться напрямую.

"Вместо того, чтобы указывать на кого-то другого как на образец, направьте прожектор внутрь себя. Чего вы на самом деле просите? И почему вы так боитесь спросить об этом прямо?", - посоветовал психолог.

Если вы ловите себя на мысли, что вот-вот скажете, например: "Почему ты не можешь быть больше похож на Алекса? Он никогда не взрывается из-за мелочей", попробуйте вместо этого следующее:

"Я знаю, что мы оба иногда расстраиваемся, но для меня было бы очень важно, если бы мы могли говорить друг с другом по-доброму, без криков";

"Мне тяжело, когда наши споры так быстро нарастают. Я бы хотел, чтобы мы работали над тем, чтобы оставаться вместе в трудные моменты".

Обратите внимание, как эти версии основаны на вашем собственном опыте, а не на чьем-то поведении.

"Отношения требуют готовности любить друг друга как настоящих, несовершенных, незаменимых людей - а не как сравнения с кем-то другим. Аналогично, они требуют смелости говорить открыто, а также веры в то, что ваша открытость будет встречена с уважением", - подытожил Трэверс.

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