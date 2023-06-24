Боевики "ЧВК Вагнера" контролируют военный аэродром и штаб Южного военного округа. Такоже Пригожин рассказал о потерях на фронте и поныл о нехватке боеприпасов.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль военные объекты города Ростов-на-Дону.

В новом видео, снятом якобы с территории штаба Южного военного округа в российском Ростове сегодня в 7:30 утра, Пригожин рассказал, что под контролем "вагнеровцев" находяться в том числе сам штаб и местный военный аэродром.

"Самолеты, которые уходят для боевой работы штатно, проблем никаких нет... Мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам", - сказал главарь боевиков.

Также Пригожин отметил, что главный штаб управления "работает в штатном режиме".

"Когда вам будут рассказывать, что ЧВК "Вагнер" помешало работе и поэтому на фронте что-то посыпалось, - на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, мы еще раз подтвердили много новое. Огромные территории потеряны", - сказал Пригожин.

Он также рассказал о потерях среди российской армии. По его словам, убитых оккупантов "в 3-4 раза больше", чем по документам докладывают высшему руководству. Пригожин отметил, что санитарные потери захватчиков в Украине "в некоторые дни составляют до тысячи человек".

Главарь "вагнеровцев" также снова "поныл" о нехватке боеприпасов и отсутствии управления российскими войсками, из-за чего, по его словам, в рядах оккупантов много "отказников".

"Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал, что мы подходим к зданию", - добавил он.

Переворот в России - Евгений Пригожин пошел на Ростов

Как сообщал УНИАН, 23 июня Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подконтрольные минобороны РФ военные нанесли авиаудары по боевикам группировки. После этого "вагнеровцы" решили наказать виновных и пошли "останавливать" военное руководство своей страны.

За ночь "вагнеровцы" прорвались в Ростовскую область и захватили Ростов, сообщалось о выстрелах. Также появилась информация об уничтожении членами ЧВК "Вагнер" двух вертолетов. По словам Евгения Пригожина, один из них ликвидировали на Московской трассе.

Сегодня на территории захваченного группировкой Вагнера штаба Южного военного округа в Ростове Евгений Пригожин встретился с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Главарь "вагнеровцев" потребовал привезти к нему начальника Генштаба России Валерия Герасимова и главу Минобороны РФ Шойгу, иначе пригрозил походом на Москву. Также Пригожин рассказал им об уже трех сбитых вертолетах российской армии и пообещал продолжать.

Ранее он заявил, что в РФ уже десятки силовиков поддержали членов частной военной компании "Вагнер", которые устроили мятеж против военного руководства страны.

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