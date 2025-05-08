Завтра украинцам стоит готовиться к влажной и прохладной погоде, отмечает синоптик.

В четверг, 9 мая, над южной частью Украины сформируется циклон, который вместе с атмосферными фронтами обусловит дождливую и влажную погоду в большинстве регионов страны.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, завтра в Карпатах будет идти мокрый снег, а в центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки. В то же время на Волыни, Ривненщине, а днем и в большинстве западных регионов - без существенных осадков.

Температура будет крайне разной в зависимости от региона:

Видео дня

запад, север и большинство центральных областей - +10...+14°C;южная часть - +12...+16°C, Запорожье - до +18°C;

Крым - +17...+20°C;

восток Украины - +16...+21°C.

В столице прогноз на дожди пока неопределенный.

"Основная зона осадков 9-го мая будет касаться столицы, как качнется - может быть более плотный дождь, а может небольшой. Ювелирная работа", - отметила Диденко.

Однако синоптик советует готовиться к прохладе: +10...+11°C и влажной погоде.

В последующие дни влажная погода в Украине будет доминировать, ночи будут оставаться холодными, а при прояснениях возможны заморозки. В то же время днем ожидается небольшое потепление до +12...+18°C, что сделает погоду немного комфортнее.

Погода в Украине

В четверг, 8 мая, в Украине ожидается "сухая пауза". Дожди практически покинут нашу страну, кратковременные осадки вероятны лишь на Прикарпатье, в Донецкой и Луганской областях. Температура на западе упадет до +9°...+11°, на остальной территории будет от +12° до +19°.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

"Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха", - сказала эксперт по погоде.

Вас также могут заинтересовать новости: