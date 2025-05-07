Рассказываем, какой православный праздник сегодня в церковном календаре, о чем помолиться и кого помянуть.

8 мая в новом календаре украинской церкви - день Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов Христа и его любимого ученика. Иоанн очень почитается у православных, в народе день так и прозвали - Иван Богослов. Также сегодня в Украине поминают погибших во II Мировой войне. Об обычаях и запретах даты и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый и старый стиль

8 мая по новому православному календарю воздают почести евангелисту и апостолу-последователю Иисуса Христа Иоанну Богослову.

Иоанн - один из двенадцати учеников Спасителя, он сопровождал Иисуса в земной жизни. Апостол видел, как Христос воскресил дочь Аира, был на горе Фавор во время Преображения Господня, оплакивал Иисуса вместе с его матерью, когда того распяли на кресте. Именно про него тогда сказал Христос Богородице: он - сын твой, поручая тем самым Иоанну заботу о матери.

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Иоанн Богослов умел творить чудеса. При императоре Нероне он попал под гонения, его хотели отравить, сварить в кипятке, но безуспешно. Прожил Иоанн, согласно писаниям, более 100 лет и умер сам.

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Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные, которые придерживаются старого календаря - 8 мая вспоминают апостола и евангелиста Марка.

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8 мая в Украине ежегодно поминают всех, кто погиб во II Мировой войне - день памяти и победы над нацизмом в Второй мировой войне 1939-1945 годов. В храмах молятся за упокой погибших воинов и невинно убитых людей, количество жертв этой войны исчисляется миллионами.

О чем молиться и чего нельзя делать сегодня

К святому Иоанну, как к ходатаю за всех нас перед Богом, обращаются с молитвами исцелить от болезней, помочь в разных жизненных ситуациях, разобраться в семейных конфликтах, просят о семейном счастье. Рыбаки молятся святому о богатом улове.

В поминальные дни верующие идут в храм, чтобы помолиться, несут так называемые панихидки - продукты на помин, хотя это и не является обязательным.

Как уже говорили, святой Иоанн всегда очень почитался в народе. На Ивана Богослова принято печь так называемые обетные пироги - ими угощают малоимущих и соседей. Это считается особенно хорошей приметой, сулящей Божью милость.

В день Иоанна Богослова запрещается ругаться, злословить, сплетничать и обманывать. Нельзя лениться и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в праздник одалживать хлеб и соль - это к бедности.

Кто празднует день ангела 8 мая

Именины сегодня отмечают Иван и Арсений. По старому стилю - Василий, Марк, Сергей.

Погодные приметы 8 мая

Наблюдая за погодой в этот день, можно узнать, какой она будет в дальнейшем:

небо с утра красное - пойдет дождь;

пошел дождь - будут грибы, выяснилось - грибов не будет;

солнце очень яркое на закате - хорошая погода установится на несколько дней.

Также смотрели, если к этому времени уже зацвела черемуха - лето будет с дождями.

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