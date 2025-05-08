Крис Гарретт был добровольцем, он погиб недалеко от города Изюм.

На войне в Украине погиб 40-летний британский доброволец Крис Гарретт, занимавшийся разминированием. Как пишет The Telegraph, он погиб недалеко от города Изюм.

Представитель Prevail, гуманитарного агентства, основанного Гарреттом, сообщил, что во вторник Prevail получила "сокрушительное известие" о том, что Гарретт вместе с другими членами команды были тяжело ранены в результате инцидента недалеко от Изюма.

"Мы все еще собираем информацию и работаем вместе с военными и полицейскими, чтобы раскрыть подробности. Мы убедительно просим уважать и соблюдать конфиденциальность в отношении пострадавших семей и будем предоставлять своевременные обновления, когда это возможно", - добавили в организации.

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Гарретт, который в Британии работал арбористом (занимался уходом за деревьями), отправился в Украину после российского вторжения, чтобы помочь солдатам обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

В марте он был заочно осужден российским судом по обвинению в терроризме и приговорен к 14 с половиной годам тюремного заключения.

Он сказал The Sun, что приговор был "жалкой попыткой очернить меня теми, кто убил, изнасиловал и подверг пыткам тысячи мирных жителей в Украине".

Гарретт также недолгое время служил в британской армии в качестве солдата в подростковом возрасте, разминированию он научился в Мьянме.

Описывая свою работу, он говорил: "С каждым боеприпасом, который вы удаляете, — с каждой частицей неразорвавшегося снаряда, вы устраняете опасность для кого-то другого".

Иностранные добровольцы в войне в Украине

Ранее британский доброволец, который воевал на стороне Украины, Мейсер Гиффорд назвал российских оккупантов настолько жестокими, что из-за этого его подразделение приняло решение - не попадать в плен живыми.

Также ранее УНИАН сообщал, что шеф-повар из Канады стал пилотом БПЛА и уничтожил вражеский "Ланцет". Оператор с позывным "Мясник" отметил, что успешная миссия стала результатом месяцев обучения на различных моделях дронов.

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