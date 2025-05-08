Привычка сидеть в самолете, закинув ногу на ногу, может привести не только к боли в спине и суставах, но и к более серьезным последствиям.

Перелет – один из самых быстрых способов добраться из одной точки земного шара в другую. Но несмотря на удобство, путешествия на самолете могут быть рискованными для здоровья, особенно это касается пассажиров старшего возраста.

В частности, пожилых пассажиров призывают никогда не скрещивать ноги в самолете, пишет Mail Online. И этот совет актуален для людей любого возраста. Ли Картрайт, эксперт по уходу за пожилыми людьми из компании Mobility Solutions Direct отмечает, что хотя такое положение ног может показаться безвредным, на самом деле это одна из худших вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья во время путешествия.

Привычка сидеть в самолете, закинув ногу на ногу, может привести к боли в спине и суставах. Но могут быть и более серьезные последствия – ограничение кровотока в ногах увеличивает риск тромбоза глубоких вен. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – это состояние, когда "сгусток крови образуется в вене", обычно ноге. Он может быть опасным для жизни.

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Особенно подвержены ТГВ старшие пассажиры, говорит эксперт:

"С возрастом наше кровообращение имеет тенденцию замедляться, мышечная сила уменьшается, а клапаны в венах могут работать не так эффективно. Кроме того, другие возрастные заболевания, такие как диабет, могут повысить вероятность образования тромбов".

Как распознать тромбоз глубоких вен – симптомы

Отек одной ноги. Ли Картрайт объяснил, что ТГВ часто приводит к заметному отеку одной ноги – вокруг икры или бедра. Этот участок может быть необычно твердым или даже болезненным на ощупь.

Усиление судорог. Вы можете почувствовать что-то похожее на мышечное напряжение или судороги. Вы также можете заметить, что этот участок теплый или немного покраснел, добавляет эксперт.

Изменение цвета кожи. Ли Картрайт утверждает, что кожа над тромбом может выглядеть краснее или темнее.

Одышка. В более серьезных случаях тромб может переместиться в легкие и вызвать тромбоэмболию легочной артерии. Это может привести к внезапной боли в груди или одышке. В таком случае требуется неотложная медицинская помощь.

Как уменьшить риск возникновения ТГВ во время полета

Продолжайте двигаться во время полета. Ли Картрайт советует туристам каждый час вставать и либо потягиваться, либо пройтись по проходу.

Держите ноги вытянутыми. "Вместо того, чтобы сидеть со скрещенными ногами, попробуйте вытянуть их перед собой, слегка согнув в коленях. Это обеспечит надлежащее кровообращение и снимет часть нагрузки с нижней части спины", – говорит эксперт.

Много пейте. Во время полета очень важно пить много воды. Гидратация помогает вашей крови легче растекаться.

Используйте компрессионные чулки, это поможет вам уменьшить отеки и облегчить кровообращение.

Также людям советуют двигать ногами. В частности, речь идет о сгибании стоп, вращении лодыжек и осторожном поднимании коленей каждые 30 минут. Такие легкие упражнения помогут уменьшить риск возникновения ТГВ во время перелета.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли снимать обувь в самолете. Оказывается, что есть категория пассажиров, которым категорически нельзя этого делать.

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