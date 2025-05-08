Премьера фильма состоится 13 июня 2025 года на Apple TV+.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер триллера "Эхо долины" (Echo Valley).

В центре сюжета фильма – женщина по имени Кейт Гарретт, которая занимается дрессировкой лошадей на своей ферме в южной Пенсильвании, переживая личную трагедию. Однажды ее дочь Клэр появляется у ее двери, покрытая чужой кровью. Кейт придется решить, на что она готова пойти, чтобы защитить дочь.

Главные роли в ленте исполнили Сидни Суини ("Непорочная", "Кто угодно, но не ты", "Мадам Паутина", сериал "Белый лотос") и Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Май, декабрь").

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Также в фильме задействованы Доналл Глисон ("Ex Machina", франшизы "Гарри Поттер", "Звездные войны"), Кайл Маклахлен ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", сериалы "Секс в большом городе", "Фоллаут"), Фиона Шоу (франшиза "Гарри Поттер", сериалы "Убивая Еву", "Андор") и другие.

Режиссером ленты выступил Майкл Пирс, который до этого снял психологический триллер "Зверь", получивший премию BAFTA 2019 как лучший британский дебют.

Премьера фильма "Эхо долины" состоится 13 июня 2025 года на Apple TV+.

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