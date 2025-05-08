Если попытки посредничества Трампа провалятся, важно, кого он сочтет виновным.

Намерение президента США Дональда Трампа добиться скорейшего окончания войны в Украине привело к ситуации, когда президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин изо всех сил соревнуются, чтобы сделать друг друга главным объектом его гнева.

Как пишет The New Yorker, по словам одного из московских чиновников в сфере внешней политики, если попытки посредничества Трампа провалятся, важно, кого он сочтет виновным – "упрямство Москвы или нежелание Киева соглашаться на его условия". Поэтому, по его словам, "обе стороны разыгрывают спектакль для одного зрителя".

"Путин пытается пройти по тонкой грани. Он не хочет идти ни на какие уступки по Украине, но в то же время он хочет, чтобы США продолжали участвовать", - говорит экс-советник Белого дома по России Томас Грэм.

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При этом российская сторона пытается разнообразить количество тем на повестке дня, отмечает российский чиновник в комментарии изданию.

"Давайте поговорим о дипломатических отношениях, сотрудничестве в Арктике или космосе, иранском треке… Все это - попытка показать Трампу, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут включать в себя гораздо больше, чем просто Украину", - отметил он.

Временами Трамп выглядел заинтересованным, и это создает для Путина стимул не сбавлять обороты. Как говорит старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая, для российского лидера "слишком многое из того, чего он хочет добиться, теперь связано с переговорами по Украине, а это значит, что он вынужден пересмотреть свою позицию - не о своих больших военных целях, а о том, как он их добивается здесь и сейчас".

При этом, отмечает The New Yorker, в последнее время появились некоторые признаки того, что Трамп готов усилить давление на Путина в частности, помощью нефтяных санкций.

В то же время Александра Прокопенко, эксперт по российской экономической и валютной политике в Российско-Евразийском центре Карнеги, отмечает, что для Путина потери от новых санкций будут болезненными, но "не апокалиптическими".

Зеленский, тем временем, руководствуется тем же принципом, что и Путин: не будь проблемой, и на встрече с Трампом в Ватикане он, похоже, добился некоторого успеха в убеждении президента США в том, что Путин является причиной задержки переговоров о прекращении огня, отмечает издание.

В чем главные отличия стратегии Украины и России

Как отметил один из европейских чиновников, предлагаемые Зеленским корректировки мирных инициатив Трампа носят конкретный, тактический характер. Украина поддерживает позицию Трампа, который хочет сначала прекращения огня, а потом переговоров о прекращении войны.

В то же время Россия хочет обратного: сначала обговорить все, и только потом прекратить войну. в Такой подход рано или поздно может завести Трампа и Путина в более масштабный и стратегический тупик.

"Путин просто не хочет того, чего хочет Трамп - прочного мира в Украине. В этом и заключается фундаментальная разница - Украина хочет, чтобы война прекратилась, а Россия - нет", - подчеркнул чиновник.

США и война в Украине

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует "слишком много" на переговорах. Он также отметил, что США хотят прямых переговоров между Украиной и Россией. В то же время, по его словам, Штаты больше не настаивают на заключении перемирия на 30 дней, а хотят долгосрочного перемирия.

Также министр финансов Соединенных Штатов Америки Скот Бессент признал, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником.

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