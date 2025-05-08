Речь идет об атаке "Шахеда" по ЧАЭС, которая произошла в феврале.

Атака российских оккупационных войск по Чернобыльской АЭС нанесла огромный ущерб. Речь идет об ударе беспилотника по саркофагу 4 энергоблока, произошедшем в феврале 2025 года.

Как пишет The Guardian, по предварительным оценкам инженерных экспертов, речь идет об ущербе на более 25 миллионов евро. И нанес их российский беспилотник стоимостью до 75 000 фунтов стерлингов (около 80 тысяч евро).

"Расходы на полную ликвидацию последствий аварии, вероятно, возьмут на себя западные правительства, включая Великобританию, поскольку, по предварительным оценкам, полный ремонт будет стоить больше, чем 25 млн евро, имеющихся в специальном международном резервном фонде", – говорится в материале.

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Отмечается, что февральский удар не вызвал радиологических последствий, но привел к серьезному повреждению защитной конструкции над 4 энергоблоком – именно там произошли взрывы во время аварии на ЧАЭС в 1986 году. Ее построили в 2017 году, и саркофаг стоил 1,5 млрд евро. Вероятно, для полного ремонта поврежденного укрытия понадобятся месяцы, если не годы.

Главный инженер Сергей Боков, который дежурил на станции ночью 14 февраля, отметил, что тогда датчики зарегистрировали "что-то вроде землетрясения магнитудой от 6 до 7 баллов", но персонал понимал, что это не было причиной.

Быстро было установлено, что станцию атаковал российский беспилотник. Он летел низко, и радары не могли его обнаружить. В результате удара во внешней крыше была пробита 15-метровая дыра, загорелась внутренняя обшивка здания, и тушили ее более двух недель.

"Февральская атака сделала саркофаг снова открытым для стихий, что означает, что радиоактивная пыль может выходить наружу, а дождевая вода попадать внутрь, хотя Министерство охраны окружающей среды страны заявляет, что "радиационный фон в настоящее время в пределах нормы и находится под постоянным контролем". Еще важнее то, что конструкция саркофага стала более уязвимой в долгосрочной перспективе к появления ржавчины из-за большего воздействия стихии и повреждения облицовки", – объясняют авторы.

Американский инженер Эрик Шмиман, который 15 лет работал над проектированием и строительством укрытия для ЧАЭС утверждает, что не ремонтировать поврежденный саркофаг – это не вариант. Он добавил, что ремонт "будет стоить минимум десятки миллионов долларов, а может и сотни миллионов".

Ожидается, что более детальная оценка последствий российской атаки будет опубликована в мае, но Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который финансировал строительство объекта "Укрытие" и участвует в анализе последствий бомбардировки, заявил, что "очевидно, что атака нанесла значительный ущерб".

Стоит отметить, что под поврежденным россиянам саркофагом лежит высокорадиоактивная лавообразная масса. Это смесь 200 тонн урана из четвертого реактора ЧАЭС и 5 000 тонн песка, свинца и борной кислоты, которые советские вертолеты сбрасывали на энергоблок сразу после катастрофы на ЧАЭС, вызванной выходом реактора из-под контроля.

Удар по Чернобыльской АЭС

14 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали ЧАЭС. Тогда "Шахед" пробил внешнюю защитную конструкцию укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которая обеспечивала специальные климатические условия вокруг бетонного саркофага над реактором.

Профессор Института радиологии окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк отмечал, что укрытие энергоблока, в которое международное сообщество вложило 1,5 млрд долларов, очень существенно повреждено "практически копеечным дроном".

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