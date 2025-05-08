Как пишут СМИ, оно будет с Британией, но подробности пока недоступны.

Президент США Дональд Трамп планирует объявить в четверг, что Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с одной из стран - это станет первой сделкой с начала торговой войны. Трамп намекнул на новое торговое соглашение в сообщении в социальных сетях в среду вечером, хотя он не уточнил, какая страна участвует в сделке. Однако Politico и The New York Times со ссылкой на свои источники утверждают, что соглашение будет заключено с Великобританией.

"Большая новостная конференция завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете, касающаяся крупной торговой сделки с представителями крупной и очень уважаемой страны, первая из многих", — написал Трамп.

Подробности соглашения пока неясны. Обе страны обсуждали снижение британских пошлин на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, а также отмену британских налогов на американские технологические компании. При этом непонятно, будет ли объявление в четверг полной торговой сделкой или только рамками соглашения, детали которого будут урегулированы позднее.

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Однако оно станет значительным шагом вперед для Соединенных Штатов в их торговой войне. Это также может быть сигналом о том, что подобные соглашения могут быть на горизонте с другими странами.

Согласно сообщению Guardian, высокопоставленные британские торговые переговорщики прибыли в Вашингтон в среду, и Великобритания настаивает на подписании торгового соглашения до саммита Великобритания-ЕС в конце этого месяца.

США ввели 10-процентный тариф на Великобританию в апреле. При этом о Великобритания все еще борется с 25-процентными пошлинами, которые США установили на сталь, алюминий и автомобили из-за рубежа.

В то же время, напоминают СМИ, Трамп неоднократно заявлял, что зарубежные страны будто бы спешно выстраиваются в очередь на переговоры о новом торговом соглашении с США. Однако пока никаких конкретных сведений о таких новых договорах не появлялось, так что новое соглашение может стать первым шагом в переоформлении торговых отношений США с миром.

Торговая война Трампа

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

Также сообщалось, что Евросоюз планирует ввести дополнительные тарифы на американские товары на сумму 100 миллиардов евро, или 113 миллиардов долларов, в случае, если торговые переговоры не дадут желаемого для блока результата.

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