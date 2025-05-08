По словам бойца, враг перешел на мототехнику, поскольку ее гораздо больше.

Во время штурмов в Донецкой области враг использует большое количество мототехники и пехоты. В частности армия РФ привлекает много мотоциклов, которые выдвигались с разных направлений. Об этом рассказал боец 31-й ОМБр с позывным "Магистр" "Донбасс Реалии", отвечая на вопрос об отражении бригадой массированного штурма на участке от Новополя до Свободного Поля.

"Это был масштабный штурм. Враг использовал большое количество мототехники, пехоты. Но его уничтожили еще на подъезде к нашим позициям. Было использовано очень много мотоциклов, они все выдвигались с разных направлений и подъезжали к нашей обороне. Было достаточно сложно. Но я считаю, что бригада достойно дала бой. Наши подразделения сработали на 100% своей способности. Держимся", - добавил военный.

Журналист напомнил, что по данным проекта DeepState, на отрезке от Новодаровки до Зеленого Поля было насчитано более 75 мотоциклов, на что боец отреагировал:

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"На самом деле мотоциклов было значительно больше, мы насчитали более 70. 45 шло только на одно направление с юга. Их было значительно больше. Тактика очень простая. Мотоциклы - это удобное транспортное средство, чтобы как можно быстрее доставить пехотинца к нашим передним позициям. Хотя и были группы, которые делали маневры, ездили по кругу, отвлекая на себя внимание наших сил и средств. Но основная задача мотоциклов - это быстро доставить вражескую пехоту к нашим позициям".

По словам "Магистра", противник пытался несколько раз провести масштабные механизированные штурмы с применением танков, БМП, однако им так и не удалось доехать до передних позиций.

"Все были уничтожены до подъезда на ноль. Враг поэтому и перешел на мототехнику, потому что ее гораздо больше, она значительно быстрее и ее труднее уничтожать на подъездах", - сказал воин.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Институт изучения войны сообщил, что ВСУ зашли в Теткино Курской области. Также некоторые милблогеры РФ говорят, что Силы обороны могли войти и в населенный пункт Новый Путь.

В то же время DeepState сообщал, что нацгвардейцы восстановили позиции в Харьковской области. Отмечается, что бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцов.

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