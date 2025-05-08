Такие заявления Трампа рассчитаны не на Украину, а на внутреннюю американскую аудиторию.

Президент США Дональд Трамп открыто заговорил о том, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины, чтобы объяснить американским избирателям сложность прекращения войны в Украине. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Youtube-канала РБК-Украина.

Советник руководителя ОП считает, что президент США работает на внутреннюю американскую аудиторию, когда говорит, что Россия должна отказаться от оккупации всей Украины. Поэтому к этим заявлениям Трампа надо относиться спокойно, убежден он.

"Это не рассчитано на Украину. Это не рассчитано на нас с вами. Это рассчитано исключительно на внутренний американский политический рынок. Исключительно для того, чтобы объяснить, почему нет таких быстрых результатов, почему нет быстрого доминирования Соединенных Штатов в ключевой на сегодняшний день на европейском континенте войне, которая будет влиять на правила поведения на десятилетия вперед", - отметил Подоляк.

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По его мнению, Трамп пытается таким образом объяснить американским избирателям, почему так сложно достичь результатов по прекращению войны России против Украины.

"В данном случае он говорит, что Россия масштабная, ресурсная, большая милитарная страна, с которой, безусловно, было бы тяжело справиться. Они вмешались, они, по крайней мере, остановили продвижение России", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что надо понимать перспективы, которые были у "русского мира" в Украине, а именно, российские планы предусматривали "заселение территории Украины такими наиболее маргинальными гопниками из российской глубинки".

"Другой вопрос, что три года сопротивляться, настолько эффективно, как это делает Украина, это уже должно было бы подкорректировать эти все планы", - сказал Подоляк.

Заявления Трампа о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Трамп во время интервью для телеканала NBC News признал, что Россия стремится завоевать всю Украину, и что российскому диктатору Владимиру Путину нужна не только часть украинской земли.

Трамп сказал, что России надо отказаться от всей Украины, когда у него спросили, на какие уступки должна пойти РФ.

В то же время, как утверждает Трамп, если бы он не вмешался, то россияне бы сейчас сражались за всю территорию Украины.

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