Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 46,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 мая, не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 47,46 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,37 грн/евро, а курс продажи - 47,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 8 мая, составляет 99 539744 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 118 290 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 46,30 до 48,10 грн/евро, а в обменниках - от 46,40 до 47,90 грн/евро.

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