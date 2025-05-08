В Украине впервые за несколько лет количество закрытых ФЛП превысило количество открытых, - 'Опендатабот'

В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин.

В Украине с января по апрель 2025 года открылось почти 82 тысячи новых физических лиц-предпринимателей, а почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. На один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых, сообщает платформа "Опендатабот".

По данным аналитиков, 81 928 ФЛП открылось в Украине с начала 2025 года, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность в этом году. Таким образом закрытий стало больше на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"В целом в этом году закрылось на 37 967 ФЛП больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была другой: за тот же период наоборот открылось на 7 166 ФЛП больше, чем закрылось", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что четверть всех новых ФЛП занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Еще 7 129 ФЛП выбрали ИТ и консалтинг в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля - 6 216 новых предпринимателей. Больше всего ФЛП в этом году зарегистрировали в Киеве - 11,6 тысячи или 14.2%. Далее следуют Днепропетровщина - 7,8 тысячи (9.6%) и Львовщина - 6,1 тысячи (7.6%).

В "Опендатабот" отметили, что в этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых ФЛП были зарегистрированы именно женщинами. Доля мужчин составила лишь 39%.

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, всплеск закрытий ФЛП в начале года скорее связан с закрытием неработающих ФЛП, которым с 1 января восстановили обязанность уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

"Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, ведь для них восстановились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен ВС от минимальной зарплаты на 2025 год - это 800 грн в месяц независимо от того, осуществляют они деятельность или нет. Поскольку такие ФЛП не ведут реальную деятельность, они принимают решение о закрытии, чтобы избежать начисления налога", - отметил нардеп.

При этом Гетманцев добавил, что начиная с марта 2025 года, количество открытых ФЛП больше тех, что закрылись.

Кроме того, в первую неделю мая было зафиксировано наибольшее количество открытий ФЛП в этом году: 7 014. Всего 88 388 новых предпринимателей уже зарегистрировано с начала года по состоянию на начало мая.

Бизнес в Украине во время войны

В апреле стало известно, что украинские стартапы все чаще переносят свои главные офисы за границу и избегают упоминаний о своем происхождении, тогда как большинство сотрудников остаются в стране. Так, уже более 90% стартапов перенесли штаб-квартиры за границу.

Ранее платформа "Опендатабот" сообщала, что украинский бизнес массово переезжает из региона в регион. Самыми популярными направлениями оказались Киев, Киевская и Днепропетровская области.

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