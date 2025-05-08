На самом деле Карни хотел обсудить с Трампом его заявления о 51-м штате и тарифах, но глава Белого дома хотел услышать его мнение о том, как закончить войну в Украине.

На встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министр Канады Марка Карни среди ключевых вопросов была война РФ против Украины

Как сообщает CBC News со ссылкой на источники, хотя больше всего Карни волновали тарифы Трампа и его заявления о "51-м американском штате", сам глава Белого дома хотел обсудить войну РФ против Украины, противостояние с Китаем, а также Иран.

По данным источников издания, Трамп хотел услышать, что думает Карни по указанным вопросам.

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Издание отметило, что быстрое прекращение войны в Украине и сдерживание ядерных амбиций Ирана - два вопроса, которые оказались особенно сложными для Трампа.

Кроме того, Трамп хотел услышать мнение Карни по Израилю и Газе, а также по хуситам в Йемене. но, по данным CBC News, этим вопросам уделили меньше внимания.

"Тот факт, что президент интересовался мнением Карни по этим вопросам, расценивается как "обнадеживающий знак", что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным", - заключило издание.

Заявления Карни о войне

16 марта новый премьер Канады сделал многообещающее заявление о поддержке Украины. Карни подчеркнул, что его страна обеспечит Украине необходимую военную поддержку.

А 1 мая премьер-министр Канады после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обратился к РФ с призывом сесть за стол переговоров для окончания войны.

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