Зеленский назвал парад в Москве 9 мая актом цинизма лжи и желчи.

Россия - это зло, с которым надо бороться на поле боя, на дипломатической арене, в экономическом пространстве, чтобы действительно "никогда снова" не повторилась война, или миру придется проводить денацификацию и демилитаризацию России.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю дня памяти и победы над нацизмом во второй мировой войне 1939- 1945 годов.

Он отметил, что три года назад как когда-то над Киевом снова заревела сирена воздушной тревоги и зло пошло на украинскую землю 24 февраля 2022 года.

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По его словам, есть разница между россиянами и украинцами. "Эту разницу Россия показывает каждый 9 мая - разницу между жизнью на Майдане независимости и парадом страха на красной площади - колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили все то зло. Украина и весь мир это увидел", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче, а о блокаде Ленинграда будут говорить именно те, кто устроил блокаду Мариуполя.

"Будет парад цинизма. Иначе и не назовешь. Парад желчи и лжи. Как будто не десятки государств - союзников, а лично Путин побеждал нацизм, как будто он своими руками поднимал флаг победы над Рейстагом в Берлине. Слава богу Украина вырвалась из этого болота и не забыла, что 80 лет назад с нацизмом боролись десятки народов и более 8 млн украинцев, к сожалению, погибло в этой борьбе", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что у него воевал дедушка. При этом добавил, что сегодня почти каждая украинская семья имеет героя, который боролся или борется с новым злом.

Зеленский показал место памяти по погибшим в российско-украинской войне на Майдане независимости в Киеве, где развеваются украинские флажки, портреты погибших, свечи. Президент Украины там здоровался с людьми, разговаривал, отвечал на поздравления "Слава Украине" и "Героям слава".

По его словам, это еще одно доказательство пропасти со злом. "Для них идол - дед на Красной площади, унесший жизни миллионов, а для нас - герои, которые среди нас", - подчеркнул он. Он подчеркнул, что каждый из украинцев хочет, чтобы наступила победа.

"Мы за это боремся и понимаем, что для этого нужно - или Россия должна радикально измениться или же меняться придется миру. Но так как мир сделал это 80 лет назад, когда всем наконец стало очевидно, что умиротворять зло невозможно, с ним надо бороться", - подчеркнул президент.

Парад в Москве

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес отмечал, что российский диктатор Владимир Путин хочет выдать парад 9 мая в Москве за доказательство того, что "Кремль до сих пор силен".

Он отметил, что 9 мая союзники Путина соберутся на Красной площади, сдержанно поглядывая в небо в ожидании украинского беспилотника, который может прорваться сквозь московскую ПВО.

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