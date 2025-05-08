В нынешнем контексте флаги СССР могут восприниматься как выражение симпатии ведению войны против Украины, заявили в суде.

На 8 и 9 мая 2025 года в Берлине запретили демонстрацию флагов СССР у мемориала советским солдатам в Трептов-парке и прилегающей территории.

Как сообщает DW, соответствующее решение было принято административным судом Берлина. Отмечается, что 2 мая полиция города также запретила демонстрацию знаем и флагов, которые имеют отношение к России, на территории ряда мемориалов. Однако одно из общественных объединений подало в суд, аргументируя иск "ограничением права на свободу собраний".

В суде ходатайство отклонили. Там добавили, что запрет полиции не противоречит действующим законам. Цель постановления полицейских – обеспечить общественный порядок и "достойное проведение памятных мероприятий". Таким образом, запрет на определенную символику является обоснованным, отметили в суде.

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"Ввиду продолжающейся агрессивной войны против Украины советские флаги среди прочих могут приобрести значение, которое выражает готовность к насилию. В нынешнем контексте флаги СССР в любом случае могут восприниматься как выражение симпатии ведению войны. При этом возникающее "впечатление триумфального шествия" унижает достоинство жертв и ставит под угрозу общественный порядок, говорится в документе", – пишет DW.

Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

Россияне хотят провести "парад" в Швеции

Шведское издание Expressen сообщало, что россияне планируют провести автопробег на 9 мая в столице страны Стокгольме. Отмечалось, что участники "парада" имеют связь с кремлевской организацией "Бессмертный полк".

По данным СМИ, на мероприятии должны присутствовать как сторонники политики диктатора Путина, так и бывший сотрудник МВД РФ, и бывший нацистский лидер.

На новость о таких планах россиян отреагировал министр Швеции по вопросам миграции Йохан Форселл. Он подчеркнул, что связь с экстремистскими движениями "является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование по поведению для получения вида на жительство".

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